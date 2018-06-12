"Ювентус" пока не оформил трансфер Джана



Исполнительный директор "Ювентуса" Беппе Маротта рассказал о переговорах с немецким полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном.

"Мы оптимистично настроены насчет трансфера Джана. Переговоры идут хорошо. Надеюсь, что через десять дней они будут завершены", - приводит Football Italia слова Маротты.

Напомним, что 24-летний Джан отказался продлевать контракт с "Ливерпулем", который истекает в конце июня. Таким образом хавбек может достаться "Ювентусу" бесплатно.

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