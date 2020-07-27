"Ювентус" показал эмоции в раздевалке после девятого чемпионства подряд

Пресс-служба туринского "Ювентуса" опубликовала видео из раздевалки команды после матча с "Сампдорией" (2:0).

Напомним, что "старая синьора" стала победителем Серии А в девятый раз подряд.

Как футболисты и тренеры команды отмечали очередное чемпионство, можно посмотреть в ролике, опубликованном в твиттере.

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