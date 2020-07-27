"Ювентус" показал эмоции в раздевалке после девятого чемпионства подряд
Пресс-служба туринского "Ювентуса" опубликовала видео из раздевалки команды после матча с "Сампдорией" (2:0).
Напомним, что "старая синьора" стала победителем Серии А в девятый раз подряд.
Как футболисты и тренеры команды отмечали очередное чемпионство, можно посмотреть в ролике, опубликованном в твиттере.
The party's getting #Stron9er backstage!— JuventusFC (#Stron9er ) (@juventusfcen) July 26, 2020
pic.twitter.com/zKUBKrdSSS
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
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|20
|Брешия
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