"Ювентус" показал форму на новый сезон

Туринский "Ювентус" провел презентацию новой формы, сообщает официальный твиттер клуба.

На форме присутствует розовая вертикальная полоска, как знак напоминания первых цветов в истории клуба.

В матче 36-го тура чемпионата Италии с "Ромой" туринцы сыграют в новой экипировке. Встреча состоится сегодня, 12 мая.

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