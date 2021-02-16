"Ювентус" показал худший старт в Серии А за последние 9 лет

Туринский "Ювентус" набрал 42 очка в 21 туре текущего розыгрыша итальянской Серии А.

Подопечные Андреа Пирло одержали 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

Как сообщает Football Italia, это худший старт "старой синьоры" в чемпионате за последние 9 лет.

Стоит отметить, что в сезоне 2011/2012 "Ювентус", несмотря на сомнительный старт, стал чемпионом.

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