"Ювентус" показал способ остановить Роналду: опубликовано видео

"Ювентус" поделился способом остановить португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболисты туринского клуба проводили тренировочный матч с маленькими воротами. Чтобы помешать Роналду забить гол защитник "Юве" Даниэле Ругани отодвинул ворота.

Well @DanieleRugani, that's one way to stop @Cristiano...! #ForzaJuve pic.twitter.com/qavJ3WLbXd