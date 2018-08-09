"Ювентус" показал способ остановить Роналду: опубликовано видео

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"Ювентус" показал способ остановить Роналду: опубликовано видео

"Ювентус" поделился способом остановить португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболисты туринского клуба проводили тренировочный матч с маленькими воротами. Чтобы помешать Роналду забить гол защитник "Юве" Даниэле Ругани отодвинул ворота.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" несколько недель назад из "Реала" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду хочет видеть в "Ювентусе" бывшего партнера по "Реалу". | http://soccernews.ru

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