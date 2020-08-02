"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А

"Ювентус" после матча 38-го тура Серии А с "Ромой" (1:3) получил свой трофей за победу в Серии А.

Отметим, что туринский клуб стал победителем чемпионата Италии в 9-й раз подряд. Всего у команды 36 скудетто.

"Ювентус" является лидером среди пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству чемпионств.

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