"Ювентус" получил два предложения по Демиралу
Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал близок к уходу из клуба.
Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы дортмундская "Боруссия" и "Лестер".
Отмечается, что "лисы" готовы заплатить за игрока 30 миллионов евро и подписать с ним соглашение до 2024 года. Немецкий клуб оценил турка в 40 миллионов евро.
В этом сезоне Демирал провел пять игр, в которых отметился одной голевой передачей.
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