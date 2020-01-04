"Ювентус" получил два предложения по Демиралу

Теги ювентусмерих демираллестер ситиборуссия дортмунд

"Ювентус" получил два предложения по Демиралу

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы дортмундская "Боруссия" и "Лестер".

Отмечается, что "лисы" готовы заплатить за игрока 30 миллионов евро и подписать с ним соглашение до 2024 года. Немецкий клуб оценил турка в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Демирал провел пять игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 января

Главные новости дня: 3 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов