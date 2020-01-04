"Ювентус" получил два предложения по Демиралу

Защитник "Ювентуса" Мерих Демирал близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы дортмундская "Боруссия" и "Лестер".

Отмечается, что "лисы" готовы заплатить за игрока 30 миллионов евро и подписать с ним соглашение до 2024 года. Немецкий клуб оценил турка в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Демирал провел пять игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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