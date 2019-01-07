"Ювентус" получил три предложения по Пауло Дибале

Теги ювентуспауло дибалабавария мюнхенманчестер ситипсж

"Ювентус" получил три предложения по Пауло Дибале

Туринский "Ювентус" получил три предложения по своему нападающему Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, купить звёздного аргентинца пытаются "Бавария", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Старая синьора" готова рассмотреть вариант с продажей 25-летнего футболиста, однако не ранее лета 2019 года. Кроме того, итальянский гранд предупредил заинтересованные клубы о том, что за форварда придётся заплатить не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Девушка дня: Валентина Аллегри - обалденная дочь тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов