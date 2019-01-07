"Ювентус" получил три предложения по Пауло Дибале

Туринский "Ювентус" получил три предложения по своему нападающему Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, купить звёздного аргентинца пытаются "Бавария", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Старая синьора" готова рассмотреть вариант с продажей 25-летнего футболиста, однако не ранее лета 2019 года. Кроме того, итальянский гранд предупредил заинтересованные клубы о том, что за форварда придётся заплатить не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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