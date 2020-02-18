"Ювентус" получит за трансфер Джана в "Боруссию" 25 миллионов евро

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"Ювентус" получит за трансфер Джана в "Боруссию" 25 миллионов евро

"Ювентус" подтвердил трансфер полузащитника Эмре Джана в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.

Итальянский клуб получит за хавбека 25 миллионов евро. Сумма будет выплачена в течение трех лет.

Напомним, стороны заключили четырехлетний контракт, который вступил в силу с 1 июля.

В "Ювентусе" Джан играл с лета 2018 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2022 года.

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