"Ювентус" понес финансовые потери из-за заражения Роналду коронавирусом

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"Ювентус" понес финансовые потери из-за заражения Роналду коронавирусом

Акции туринского "Ювентуса" подешевели из-за новости о заражении коронавирусом португальского нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стоимость акций снизилась на 6,9 процента - 0,7204 евро за акцию. Впрочем, затем падение замедлилось до 2,64%.

Напомним, что 35-летний Роналду заразился в расположении сборной Португалии. Форвард не поможет национальной команде в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

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