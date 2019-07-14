"Ювентус" попробует заполучить Икарди

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"Ювентус" попробует заполучить Икарди

"Ювентус" рассматривает вариант с покупкой форварда "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает Corriere dello Sport, "старая синьора" не готова платить за футболиста более 40 миллионов евро. Туринцы надеются, что "Интер" пойдет на их условия из-за конфликта с аргентинцем.

Отмечается, что "Интер" хотят получить около 70 миллионов евро, а вырученные средства направить на покупку Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед".

Ранее новый тренер "Интера" Антонио Конте отстранил Икарди от тактических занятий.

Читайте также: Икарди не собирается уходить из "Интера". | http://soccernews.ru
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