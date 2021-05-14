"Ювентус" попросил игроков пойти на отсрочку зарплаты за четыре месяца

Туринский "Ювентус" продолжает бороться с финансовыми проблемами, вызванными пандемией коонавируса.

Одна из антикризисных мер - отсрочка зарплат. По информации La Gazzetta dello Sport, клуб попросил игроков пойти на такой шаг.

Если футболисты "старой синьоры" согласятся, то им задержат выплаты за четыре месяца - март, апрель, май и июнь.

В прошлом году "Ювентус" за счёт отсрочки зарплат сэкономил 90 миллионов евро.

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