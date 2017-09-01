"Ювентус" попытается купить Джана в январе

"Ювентус" по-прежнему интересуется немецким полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб готов заплатить за него 10 миллионов евро в январе. Такая цена объясняется тем, что контракт футболиста с мерсисайдцами истекает через год.

Другим вариантом является переход 23-летнего Джана в "Ювентус" летом 2018 года в статусе свободного агента.

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