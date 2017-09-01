"Ювентус" попытается купить Джана в январе
"Ювентус" по-прежнему интересуется немецким полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, туринский клуб готов заплатить за него 10 миллионов евро в январе. Такая цена объясняется тем, что контракт футболиста с мерсисайдцами истекает через год.
Другим вариантом является переход 23-летнего Джана в "Ювентус" летом 2018 года в статусе свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0