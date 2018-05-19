"Ювентус" попытается удержать Хедиру

"Ювентус" не собирается отпускать Сами Хедиру.

Как сообщает Calciomercato, клуб постарается удержать игрока в команде. Напомним, что Хедира хочет попробовать силы в АПЛ.

Соглашение Хедиры с "Ювентусом" рассчитано до лета 2019 года.

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