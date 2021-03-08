Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и португальским "Порту". Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц", и начнется в 23:00 мск.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Матч ТВ".

Обслужит матч бригада арбитров из Нидерландов под руководством Бьорна Куйперса. Судьями на линиях будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр - Бас Нейхейс.

Напомним, что в первом матче "Порту" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:1.

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