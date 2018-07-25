"Ювентус" поставил перед "Челси" условие для трансфера Ругани

"Челси" продолжает интересоваться защитником "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб может согласиться на продажу игрока, но только в том случае, если лондонцы купят еще и аргентинского нападающего Гонсало Игуаина.

За сделку с участием обоих игроком "Ювентус" требует порядка 100-110 миллионов евро.

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