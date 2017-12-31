"Ювентус" поставил ультиматум Горетцке

Теги шалькелеон горетцкаювентус

"Ювентус" поставил ультиматум ГоретцкеТуринский "Ювентус" поставил ультиматум полузащитнику гельзенкирхенского "Шальке" Леону Горетцке, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" потребовала от 22-летнего хавбека "кобальтовых", который входит в ее сферу интересов, чтобы тот определился со своим возможным переходом в ее стан уже в ближайшее время. В противном случае чемпион Италии пригрозил "переключить" свое внимание на других футболистов.

Напомним, ранее появилась информация, что Горетцка сделал выбор в пользу "Баварии". | soccernews.ru

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