"Ювентус" поставил условие для подписания Кавани

Теги псжювентусгонсало игуаин

"Ювентус" поставил условие для подписания КаваниТуринский "Ювентус" поставил условие для подписания ведущего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" будет готова включиться в борьбу за 31-летнего нападающего парижан, если тот снизит свои финансовые запросы по личному контракту.

В настоящее время в ПСЖ Кавани зарабатывает порядка 14-ти миллионов евро в год. Самым же высокооплачиваемым игроком "Юве" является Гонсало Игуаин с окладом в 7,5 миллиона за сезон.

Напомним, "Ювентус" определился со своей позицией по будущему Пьянича. | soccernews.ru

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