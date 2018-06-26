"Ювентус" поставил условие для подписания Кавани

Туринский "Ювентус" поставил условие для подписания ведущего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям Tuttosport, "старая синьора" будет готова включиться в борьбу за 31-летнего нападающего парижан, если тот снизит свои финансовые запросы по личному контракту.

В настоящее время в ПСЖ Кавани зарабатывает порядка 14-ти миллионов евро в год. Самым же высокооплачиваемым игроком "Юве" является Гонсало Игуаин с окладом в 7,5 миллиона за сезон.

Напомним, "Ювентус" определился со своей позицией по будущему Пьянича. | soccernews.ru