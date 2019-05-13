"Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А с Роналду в составе

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"Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А с Роналду в составе

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде уступил "Роме" со счётом 0:2.

"Старая синьора" впервые проиграла в чемпионате, когда на поле находился португальский форвард Криштиану Роналду.

До этого туринцы потерпели поражения от "Дженоа" и СПАЛ, но в этих играх 34-летний нападающий был вне заявки.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 28 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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петушалду
петушалду

Роналду конечно дно полное , свалил в неконкурентный чемпионат, чтобы зацепить под занавес на халявку ещё одну медальку.

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