"Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А с Роналду в составе

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде уступил "Роме" со счётом 0:2.

"Старая синьора" впервые проиграла в чемпионате, когда на поле находился португальский форвард Криштиану Роналду.

До этого туринцы потерпели поражения от "Дженоа" и СПАЛ, но в этих играх 34-летний нападающий был вне заявки.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 28 голов и сделал 13 ассистов.

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