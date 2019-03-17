"Ювентус" потерпел сенсационное поражение в чемпионате Италии

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"Ювентус" потерпел сенсационное поражение в чемпионате Италии

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Дженоа" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. Победу генуэзскому клубу принесли голы Стефана Стураро и Горана Пандева.

Для "Ювентуса" это поражение стало первым в сезоне в Серии А. Несмотря на это, клуб из Турина продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.

"Дженоа" – "Ювентус" - 2:0 (0:0)
Голы: Стураро, 72 - 1:0, Пандев, 81 - 2:0

"Ювентус": Перин, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Жоау Канселу (Бернардески, 60), Пьянич, Бентанкур (Спинаццола, 77), Джан, Касерес, Манджукич (Кин, 73), Дибала.

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