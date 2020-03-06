"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса
"Ювентус" потеряет крупную сумму из-за коронавируса, передает Football Italia.
Среди всех итальянских клубов "старая сеньора" пострадает сильнее всего.
Напомним, из-за угрозы заражения правительство Италии решило проводить все матчи без зрителей до 3 апреля.
Таким образом, "Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро, так как проведет три матча без болельщиков.
"Милан" потеряет из-за принятых мер 3,4 миллиона, "Интер" - 2,7, а "Рома" - 2,3 миллиона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15