"Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро из-за коронавируса

"Ювентус" потеряет крупную сумму из-за коронавируса, передает Football Italia.

Среди всех итальянских клубов "старая сеньора" пострадает сильнее всего.

Напомним, из-за угрозы заражения правительство Италии решило проводить все матчи без зрителей до 3 апреля.

Таким образом, "Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро, так как проведет три матча без болельщиков.

"Милан" потеряет из-за принятых мер 3,4 миллиона, "Интер" - 2,7, а "Рома" - 2,3 миллиона.

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