"Ювентус" потерял Буффона

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"Ювентус" потерял Буффона

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон выбыл из строя из-за травмы.

По информации La Gazzetta dello Sport, у легендарного итальянца возникли проблемы со спиной. По этой причине он пропустил матч 26-го тура Серии А против "Кальяри" (3:1).

Степень серьёзности повреждения 43-летнего голкипера и сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Ювентус" 10 матчей и пропустил 5 голов.

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