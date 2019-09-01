"Ювентус" потерял еще одного защитника из-за травмы
Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист получил мышечное повреждение в матче 2-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (4:3). Сроки восстановления игрока не разглашаются.
Напомним, что ранее туринский клуб на длительный срок потерял защитника Джорджо Кьеллини, который порвал крестообразные связки колена и пропустит практически весь сезон.
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|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
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|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0