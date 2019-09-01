"Ювентус" потерял еще одного защитника из-за травмы

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил мышечное повреждение в матче 2-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (4:3). Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Напомним, что ранее туринский клуб на длительный срок потерял защитника Джорджо Кьеллини, который порвал крестообразные связки колена и пропустит практически весь сезон.

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