"Ювентус" потерял Куадрадо на месяц

Колумбийский полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня был прооперирован в связи с повреждением паха. Сроки восстановления игрока составят не менее месяца.

Таким образом колумбиец пропустит, как минимум, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

В этом сезоне 29-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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