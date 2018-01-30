"Ювентус" потерял Куадрадо на месяц

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"Ювентус" потерял Куадрадо на месяц

Колумбийский полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист сегодня был прооперирован в связи с повреждением паха. Сроки восстановления игрока составят не менее месяца.

Таким образом колумбиец пропустит, как минимум, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

В этом сезоне 29-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном матче Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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