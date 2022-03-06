"Ювентус" потерял Маккенни до конца сезона

Фото: инстаграм Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о травмах игроков туринского клуба.

"Надеюсь, что Бонуччи и Кьеллини вскоре вернутся в строй, нам не хватает их энергии. У нас не хватает игроков в полузащите. Жду скорейшего возвращения Закарии, так как Маккенни пропустит остаток сезона", – сказал Аллегри в эфире DAZN.

В нынешнем сезоне 23-летний Маккенни провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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