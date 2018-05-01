"Ювентус" потерял Манджукича на несколько дней



Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич пропустит матч 36-го тура чемпионата Италии с "Болоньей", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболисту нужно несколько дней для восстановления после рваной раны, которую он получил в матча 35-го тура с "Интером" (3:2).

Ожидается, что хорват должен поправиться к финалу Кубка Италии с "Миланом", который пройдет 9 мая.

Матч "Ювентус" - "Болонья" состоится 5 мая.

В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за "Юве" 40 матчей и забил 10 голов.

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