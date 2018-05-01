"Ювентус" потерял Манджукича на несколько дней
Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич пропустит матч 36-го тура чемпионата Италии с "Болоньей", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболисту нужно несколько дней для восстановления после рваной раны, которую он получил в матча 35-го тура с "Интером" (3:2).
Ожидается, что хорват должен поправиться к финалу Кубка Италии с "Миланом", который пройдет 9 мая.
Матч "Ювентус" - "Болонья" состоится 5 мая.
В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за "Юве" 40 матчей и забил 10 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|35
|84
|3
|Лацио
|35
|70
|4
|Рома
|35
|70
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|35
|58
|7
|Милан
|35
|57
|8
|Сампдория
|35
|54
|9
|Фиорентина
|35
|54
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Дженоа
|35
|41
|12
|Болонья
|35
|39
|13
|Сассуоло
|35
|37
|14
|Удинезе
|35
|34
|15
|Кротоне
|35
|34
|16
|Кальяри
|35
|33
|17
|СПАЛ
|35
|32
|18
|Кьево
|35
|31
|19
|Хеллас Верона
|35
|25
|20
|Беневенто
|35
|18