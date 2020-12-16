"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой".
"Ювентус" идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Милана" на 3 очка. "Аталанта" занимает восьмое место.
"Ювентус" - "Аталанта" 1:1
Голы: Кьеза, 29 - 1:0, Фройлер, 57 - 1:1
"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Маккенни, Куадрадо, Бентанкур, Артур (Рабьо, 27), Кьеза (Алекс Сандро, 75), Роналду, Мората (Дибала, 84).
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Ромеро, Хатебур, Малиновский (Миранчук, 71), Фройлер, Пессина (Гомес, 53), де Рон, Гимшити, Сапата (Муриэль, 72).
На 61-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17