"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"

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"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой".

"Ювентус" идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Милана" на 3 очка. "Аталанта" занимает восьмое место.

"Ювентус" - "Аталанта" 1:1

Голы: Кьеза, 29 - 1:0, Фройлер, 57 - 1:1

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Маккенни, Куадрадо, Бентанкур, Артур (Рабьо, 27), Кьеза (Алекс Сандро, 75), Роналду, Мората (Дибала, 84).

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Ромеро, Хатебур, Малиновский (Миранчук, 71), Фройлер, Пессина (Гомес, 53), де Рон, Гимшити, Сапата (Муриэль, 72).

На 61-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти.  

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