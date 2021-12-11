"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией"

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"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией"Фото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Венецией".

"Ювентус" по-прежнему остается на 6-м месте, "Венеция" - на 16-м.

"Венеция" - "Ювентус" 1:1

Голы: Мората, 32 - 0:1, Араму, 55 - 1:1

"Венеция": Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Соуле, 87), Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).   

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