"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич выбыл из строя на 3-4 месяца из-за травмы, сообщает журналист Лука Момблано.

По данным источника, у футболиста серьезные проблемы с бедром и ему потребуется операция.

В связи с травмой хорвата "Ювентус" может отозвать из аренды в "Милане" Гонсало Игуаина.

32-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.

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