"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок
Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич выбыл из строя на 3-4 месяца из-за травмы, сообщает журналист Лука Момблано.
По данным источника, у футболиста серьезные проблемы с бедром и ему потребуется операция.
В связи с травмой хорвата "Ювентус" может отозвать из аренды в "Милане" Гонсало Игуаина.
32-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за туринский клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8