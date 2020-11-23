"Ювентус" потерял основного защитника из-за травмы

Турецкий защитник туринского "Ювентуса" Мерих Демирал выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста возникли проблемы с поясницей. В ходе медицинского обследования у Демирала диагностировано удлинение правой подвздошно-поясничной мышцы. Сроки восстановления игрока составят около 10 дней.

В нынешнем сезоне 22-летний Демирал провел за "Ювентус" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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