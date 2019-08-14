"Ювентус" потерял Роналду из-за травмы

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"Ювентус" потерял Роналду из-за травмы

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован дискомфорт в приводящей мышце левого бедра. В ближайшее время форвард будет заниматься по индивидуальной программе. Пока неизвестно, сможет ли португалец сыграть в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Пармой", который состоится 24 августа.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду: "Разница между мной и Месси в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами". | http://soccernews.ru
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