"Ювентус" потерял ряд важных игроков перед матчем с "Интером"
Перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии против "Интера", туринский "Ювентус" теряет ряд игроков. Форвард Альваро Мората и хавбек Артур Мело не помогут "старой синьоре", утверждает Gazzetta dello Sport.
Оба игрока слегли с кишечной инфекцией, и до вторника, 9 февраля, они точно не восстановятся.
Также остаются проблемы с мышцами у Леонардо Бонуччи. Медперсонал предполагает, что причина в слишком больших нагрузках из-за насыщенного календаря.
Однако для Пирло есть и хорошие новости. Пауло Дибала вернулся к тренировкам.
Напомним, "Ювентус" и "Интер" сыграют во вторник, 9 февраля. Начало в 22:45 по московскому времени. Первый матч полуфинала завершился гостевой победой "Ювентуса" со счетом 2:1.
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