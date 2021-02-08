"Ювентус" потерял ряд важных игроков перед матчем с "Интером"

Перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии против "Интера", туринский "Ювентус" теряет ряд игроков. Форвард Альваро Мората и хавбек Артур Мело не помогут "старой синьоре", утверждает Gazzetta dello Sport.

Оба игрока слегли с кишечной инфекцией, и до вторника, 9 февраля, они точно не восстановятся.

Также остаются проблемы с мышцами у Леонардо Бонуччи. Медперсонал предполагает, что причина в слишком больших нагрузках из-за насыщенного календаря.

Однако для Пирло есть и хорошие новости. Пауло Дибала вернулся к тренировкам.