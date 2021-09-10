"Ювентус" потерял восемь игроков перед матчем с "Наполи" в Серии А

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Целая группа основных игроков туринского "Ювентуса" не поможет команде в матче 3-го тура чемпионата Италии с неаполитанским "Наполи", сообщается на официальном сайте клуба.

Из-за отборочных матчей чемпионата мира 2022 года поединок пропустят латиноамериканцы: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Данило и Родриго Бентанкур. Кроме того, травмировался в сборной Италии Федерико Кьеза, а в лазарете находится Артур и Кайо Хорхе.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится завтра, 11 сентября. Начало встречи - в 19:00 мск.

Не пропустите: в "Ювентусе" назвали причину ухода Роналду. | http://soccernews.ru