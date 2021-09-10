"Ювентус" потерял восемь игроков перед матчем с "Наполи" в Серии А
Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Целая группа основных игроков туринского "Ювентуса" не поможет команде в матче 3-го тура чемпионата Италии с неаполитанским "Наполи", сообщается на официальном сайте клуба.
Из-за отборочных матчей чемпионата мира 2022 года поединок пропустят латиноамериканцы: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Данило и Родриго Бентанкур. Кроме того, травмировался в сборной Италии Федерико Кьеза, а в лазарете находится Артур и Кайо Хорхе.
Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится завтра, 11 сентября. Начало встречи - в 19:00 мск.
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17