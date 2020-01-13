"Ювентус" потерял защитника на длительній срок

Турецкий защитник "Ювентус" Мерих Демирал выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностированы повреждение передней крестообразной связки колена и мениска. В ближайшее время турок перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят около шести месяцев.

Демирал перешел в "Ювентус" летом 2019 года из "Сассуоло" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за туринский клуб семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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