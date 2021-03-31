"Ювентус" потратил на выплаты агентам более 20 миллионов евро в 2020 году

Фото: Твиттер @juventusfc

Итальянская Федерация Футбола (FIGC) опубликовала данные о расходах клубов Серии А на агентские вознаграждения в 2020 году.

Среди всех клубов высшего дивизиона Италии на выплаты агентам потратился "Ювентус" — 20,8 млн евро. На втором месте "Рома" (19,2 млн евро), замыкает тройку лидеров "Милан" (14,3 млн евро).

"Интер", который в данный момент лидирует в Серии А, потратил 9 млн евро. "Фиорентина" за которую играет Александр Кокорин 9,7 млн евро, а "Аталанта" Алексея Миранчука - 6 млн евро.

Меньше всех потратила "Специя". Ей хватило на выплаты агентом менее миллиона евро.

Всего клубы за 2020 году выложили 138 млн евро, что меньше по сравнению с 2019-м почти на 50 млн евро.