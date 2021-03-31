"Ювентус" потратил на выплаты агентам более 20 миллионов евро в 2020 году

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"Ювентус" потратил на выплаты агентам более 20 миллионов евро в 2020 годуФото: Твиттер @juventusfc 
Итальянская Федерация Футбола (FIGC) опубликовала данные о расходах клубов Серии А на агентские вознаграждения в 2020 году.

Среди всех клубов высшего дивизиона Италии на выплаты агентам потратился "Ювентус" — 20,8 млн евро. На втором месте "Рома" (19,2 млн евро), замыкает тройку лидеров "Милан" (14,3 млн евро).

"Интер", который в данный момент лидирует в Серии А, потратил 9 млн евро. "Фиорентина" за которую играет Александр Кокорин 9,7 млн евро, а "Аталанта" Алексея Миранчука - 6 млн евро.

Меньше всех потратила "Специя". Ей хватило на выплаты агентом менее миллиона евро.

Всего клубы за 2020 году выложили 138 млн евро, что меньше по сравнению с 2019-м почти на 50 млн евро.

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2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
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