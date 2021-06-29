"Ювентус" потребовал от Роналду определиться со своим будущим

Туринский "Ювентус" ожидает от португальского нападающего Криштиану Роналду решения по своему будущему, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба ждет ответа от форварда до середины июля. Роналду должен либо продлить контракт с клубом, либо он будет продан в другой клуб. Нынешний контракт португальца с "Юве" действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", ПСЖ или "Реал".

В минувшем сезоне 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.

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