"Ювентус" потребовал у "Тоттенхэма" 70 миллионов евро за двух игроков

Фото инстаграм Уэстона Маккенни

Лондонский "Тоттенхэм" ведёт переговоры о приобретении двух футболистов "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, главный тренер "шпор" Антонио Конте хочет усилить состав своей команды полузащитником Уэстоном Маккенни и вингером Деяном Кулушевски.

Итальянский клуб оценивает своих игроков в 70 миллионов евро - по 35 миллионов каждого.

23-летний Маккенни в текущем сезоне забил 2 мяча в 18 играх. 21-летний Кулушевски отличился 1 голом и 3 ассистами в 21 матче.

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