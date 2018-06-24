"Ювентус" повесил ценник на Алекса Сандро

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"Ювентус" повесил ценник на Алекса Сандро

"Ювентус" рассматривает вариант с продажей защитника Алекса Сандро.

Как сообщает Football Italia, туринцы хотят выручить с продажи бразильца не менее 60 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на Сандро является "Манчестер Юнайтед".

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