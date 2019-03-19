"Ювентус" повесил ценник на Дибалу

"Ювентус" определился с трансферной стоимостью нападающего Пауло Дибалы.

Как сообщает Sky Sports, "старая синьора" оценила 25-летнего аргентинца в 102 миллиона евро.

Ранее игроком интересовались "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

С приходом Криштиану Роналду Дибала стал реже появляться в стартовом составе, но все равно в этом сезоне игрок принял участие в 35 матчах, забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

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