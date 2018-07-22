"Ювентус" повесил ценник на Игуаина

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"Ювентус" повесил ценник на Игуаина

"Ювентус" готов расстаться с форвардом Гонсало Игуаином.

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" оценила аргентинца в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Челси".

Отмечается, что уход Игуаина связана с трансфером Криштиану Роналду, который теперь будет центральным форвардом "Ювентуса".

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