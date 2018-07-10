"Ювентус" повесил ценник на Пьяцу

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"Ювентус" повесил ценник на Пьяцу

"Ювентус" определился со стоимостью вингера Марко Пьяцы.

Как сообщает Calciomercato, туринцы хотят выручить с продажи игрока не менее 25 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на игрока считается "Фиорентина".

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