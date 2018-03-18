"Ювентус" повторил рекорд Серии А

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"Ювентус" повторил рекорд Серии А

В рамках 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях расписал безголевую ничью с СПАЛ.

Таким образом, "бьянконери" не пропускают уже в десяти матчах Серии А подряд. Как сообщает Opta, это повторение рекорда турнира по сухой серии.

Стоит отметить, что автором рекорда также является "Ювентус", который уже достигал аналогичных результатов в 2016 году. | http://soccernews.ru

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5 Лацио 29 54
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8 Сампдория 28 44
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16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
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