"Ювентус" повторил рекорд Серии А

В рамках 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" в гостях расписал безголевую ничью с СПАЛ.

Таким образом, "бьянконери" не пропускают уже в десяти матчах Серии А подряд. Как сообщает Opta, это повторение рекорда турнира по сухой серии.

Стоит отметить, что автором рекорда также является "Ювентус", который уже достигал аналогичных результатов в 2016 году. | http://soccernews.ru