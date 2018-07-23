"Ювентус" повысил цену на Ругани для "Челси"

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"Ювентус" повысил цену на Ругани для "Челси"

"Ювентус" отказался продавать в "Челси" защитника Даниэле Ругани за 40 миллионов евро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов. В Турине считают, что "Челси" может заплатить требуемую сумму, так как на покупке игрока настаивает новый главный тренер команды Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне 23-летний Ругани провел за "Ювентус" 26 матчей и забил 2 гола.

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