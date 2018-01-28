"Ювентус" поздравил Буффона с 40-летием

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"Ювентус" поздравил Буффона с 40-летием

Вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону сегодня исполнилось 40 лет.

"Ты номер один, ты супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг. С днем рождения!" - говорится в официальном твиттере "Ювентуса".

Фото: "Юве" поздравил Буффона.

40-летний Буффон является 10-кратным чемпионом Италии, 3-кратным обладателем Кубка Италии и обладателем Кубка УЕФА. Со сборной Италии Буффон становился Чемпионом Мира в 2006 году.

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