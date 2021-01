"Ювентус" поздравил Буффона с днем рождения крутым видео

Вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону исполнилось 43 года. Официальный Твиттер клуба выложил видео впечатляющих сейвов голкипера.

" С днем рождения, Супермен! ‍♂️", – подписала пресс-служба "старой синьоры" видео.

Happy birthday, Superman! ‍♂️



Send us your birthday wishes for @gianluigibuffon! pic.twitter.com/KQ1MxhTo0i