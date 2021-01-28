"Ювентус" поздравил Буффона с днем рождения крутым видео

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"Ювентус" поздравил Буффона с днем рождения крутым видеоВратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону исполнилось 43 года. Официальный Твиттер клуба выложил видео впечатляющих сейвов голкипера.

" С днем рождения, Супермен! ‍♂️", – подписала пресс-служба "старой синьоры" видео.

Кроме того Буффона поздравили и коллеги из команд-соперников.

"С днем рождения, супер Джиджи! Ты всегда был образцом для подражания. Твое упорство и желание никогда не сдаваться – до сих пор является примером для всех", – приводит слова вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Tuttosport.

"Тоже хочу поздравить Буффона. Его игра в воротах была источником вдохновения для многих из нас, кто начинал заниматься профессиональным футболом. Спустя несколько лет я по-прежнему помню его выдающиеся сэйвы. С днем рождения, Джиджи", – сказал голкипер "Интера" Самир Ханданович.

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