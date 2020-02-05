"Ювентус" поздравил Роналду с 35-летием
Сегодня, 5 февраля, нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. в связи с этим туринцы поздравили игрока.
"Сегодня Роналду празднует своей день рождения в "Ювентусе". Он давно вышел за рамки описанного, его образ жизни и спортивное дыхание идеально переплетаются с нашей ДНК: совершенствование каждый день, максимальная отдача и жажда успеха.
Криштиану Роналду носит черно-белую футболку уже полтора года и за это время мы пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди. С днем рождения, Криштиану!" - говорится на официальном сайте "Ювентуса".
Напомним, что португалец присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года и с тех пор забил 40 голов в 50 матчах итальянского чемпионата.
Не пропустите: Роналду высказался о 50-м голе в составе "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15