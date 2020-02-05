"Ювентус" поздравил Роналду с 35-летием

Теги криштиану роналдуювентус

"Ювентус" поздравил Роналду с 35-летиемСегодня, 5 февраля, нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. в связи с этим туринцы поздравили игрока.

"Сегодня Роналду празднует своей день рождения в "Ювентусе". Он давно вышел за рамки описанного, его образ жизни и спортивное дыхание идеально переплетаются с нашей ДНК: совершенствование каждый день, максимальная отдача и жажда успеха.

Криштиану Роналду носит черно-белую футболку уже полтора года и за это время мы  пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди. С днем рождения, Криштиану!" - говорится на официальном сайте "Ювентуса".

Напомним, что португалец присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года и с тех пор забил 40 голов в 50 матчах итальянского чемпионата. 

Не пропустите: Роналду высказался о 50-м голе в составе "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Кононов возглавил "Ригу"

Официально: Кононов возглавил "Ригу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 54
2 Интер Милан Интер Милан 22 51
3 Лацио Лацио 21 49
4 Аталанта Аталанта 22 39
5 Рома Рома 22 39
6 Кальяри Кальяри 22 32
7 Парма Парма 22 32
8 Милан Милан 22 32
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 21 30
10 Наполи Наполи 22 30
11 Болонья Болонья 22 30
12 Торино Торино 22 27
13 Сассуоло Сассуоло 22 26
14 Фиорентина Фиорентина 22 25
15 Удинезе Удинезе 22 24
16 Сампдория Сампдория 22 20
17 Лечче Лечче 22 19
18 Дженоа Дженоа 22 16
19 Брешия Брешия 22 15
20 СПАЛ СПАЛ 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов