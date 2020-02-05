"Ювентус" поздравил Роналду с 35-летием

Сегодня, 5 февраля, нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. в связи с этим туринцы поздравили игрока.

"Сегодня Роналду празднует своей день рождения в "Ювентусе". Он давно вышел за рамки описанного, его образ жизни и спортивное дыхание идеально переплетаются с нашей ДНК: совершенствование каждый день, максимальная отдача и жажда успеха.

Криштиану Роналду носит черно-белую футболку уже полтора года и за это время мы пережили незабываемые моменты с постоянным чувством, что лучшее еще впереди. С днем рождения, Криштиану!" - говорится на официальном сайте "Ювентуса".

Напомним, что португалец присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года и с тех пор забил 40 голов в 50 матчах итальянского чемпионата.

Не пропустите: Роналду высказался о 50-м голе в составе "Ювентуса". | http://soccernews.ru