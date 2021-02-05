"Ювентус" поздравил Роналду с 36-летием
Сегодня, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 36 лет.
С днём рождения звёздного португальца поздравила пресс-служба "старой синьоры".
"36 лет, а он доминирует сильнее, чем когда-либо! С днём рождения, Криштиану!" - говорится в публикации клуба в твиттере.
36 years old today and still bossing it more than ever!— JuventusFC (@juventusfcen) February 4, 2021
Happy birthday, @Cristiano!
➡️ https://t.co/qlLWuUVSe0 #ForzaJuve #CR7JUVE pic.twitter.com/sLEif6oIEI
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 112 матчей, забил 87 голов и сделал 21 ассист.
Не пропустите: "Ювентус" планирует продлить контракт Роналду. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17