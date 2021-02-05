"Ювентус" поздравил Роналду с 36-летием

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"Ювентус" поздравил Роналду с 36-летием

Сегодня, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 36 лет.

С днём рождения звёздного португальца поздравила пресс-служба "старой синьоры".

"36 лет, а он доминирует сильнее, чем когда-либо! С днём рождения, Криштиану!" - говорится в публикации клуба в твиттере.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 112 матчей, забил 87 голов и сделал 21 ассист.

Не пропустите: "Ювентус" планирует продлить контракт Роналду. | http://soccernews.ru
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