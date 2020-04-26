"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова

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"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова

Пресс-служба туринского "Ювентус" поздравила с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Заварова, которому сегодня, 26 апреля, исполнилось 59 лет.

"С днем рождения двойного победителя, Заварова", - говорится в официальном Twitter итальянского клуба.

Заваров выступал за "Ювентус" с 1988 по 1990 годы. В составе туринского клуба он становился обладателем Кубка Италии и Кубка УЕФА. Также играл за луганскую "Зарю", ростовский СКА, киевское "Динамо", французские "Нанси" и "Сен-Дизье". Двукратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка СССР, двукратный обладатель Суперкубка СССР. После завершения карьеры игрока тренировал "Сен-Дизье", "Виль", "Женис", "Металлист" и киевский "Арсенал". Входил в тренерский штаб сборной Украины.

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