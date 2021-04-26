"Ювентус" поздравил с юбилеем известного украинского футболиста

Пресс-служба туринского "Ювентуса" поздравила с 60-летием известного украинского футболиста и тренера Александра Заварова.

"Поздравляем Заварова с 60-м днем рождения!" - говорится в официальном Twitter итальянского клуба.

Заваров в бытность футболистом выступал за "Ювентус" с 1988 по 1990 годы, провел за клуб 76 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. В составе туринского клуба он становился обладателем Кубка Италии и обладателем Кубка УЕФА.

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