"Ювентус" поздравил с юбилеем известного украинского футболиста
Пресс-служба туринского "Ювентуса" поздравила с 60-летием известного украинского футболиста и тренера Александра Заварова.
"Поздравляем Заварова с 60-м днем рождения!" - говорится в официальном Twitter итальянского клуба.
Buon 6️⃣0️⃣' compleanno a Zavarov! #ForzaJuve pic.twitter.com/bP4Wm2INcZ— JuventusFC (@juventusfc) April 26, 2021
Заваров в бытность футболистом выступал за "Ювентус" с 1988 по 1990 годы, провел за клуб 76 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. В составе туринского клуба он становился обладателем Кубка Италии и обладателем Кубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17