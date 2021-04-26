"Ювентус" поздравил с юбилеем известного украинского футболиста

Теги ювентус

"Ювентус" поздравил с юбилеем известного украинского футболиста

Пресс-служба туринского "Ювентуса" поздравила с 60-летием известного украинского футболиста и тренера Александра Заварова.

"Поздравляем Заварова с 60-м днем рождения!" - говорится в официальном Twitter итальянского клуба.

Заваров в бытность футболистом выступал за "Ювентус" с 1988 по 1990 годы, провел за клуб 76 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. В составе туринского клуба он становился обладателем Кубка Италии и обладателем Кубка УЕФА.

Не пропустите: Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА и "Краснодар" могут обменяться полузащитниками

ЦСКА и "Краснодар" могут обменяться полузащитниками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов