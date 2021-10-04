"Ювентус" практически договорился с Куадрадо о новом контракте

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"Ювентус" практически договорился с Куадрадо о новом контракте

Фото: инстаграм Хуана Куадрадо/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" близок к завершению переговоров с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо о продлении контракта, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов продлить соглашение с игроком до лета 2023 года. Его нынешний контракт истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне 33-летний Куадрадо провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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