"Ювентус" практически договорился с Куадрадо о новом контракте

Фото: инстаграм Хуана Куадрадо/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" близок к завершению переговоров с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо о продлении контракта, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов продлить соглашение с игроком до лета 2023 года. Его нынешний контракт истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне 33-летний Куадрадо провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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